MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayları belli oldu
Güncelleme:
MasterChef Türkiye'de 6 Kasım Perşembe akşamı "7 bölge 7 yemek" konseptiyle büyük bir heyecan yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya yarıştığı gecede izleyiciler, "Dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Takım oylaması sonucunda Furkan ve Onur, haftanın son eleme adayları olarak belirlendi. İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar ve kazanan takımın detayları...

  • MasterChef Türkiye'nin 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.
  • Mavi takımın eleme adayları Furkan ve Onur olarak belirlendi.
  • Eleme potasına Gizem, Çağlar, Muratcan, Sümeyye, Furkan ve Onur katıldı.

Masterchef Türkiye'nin 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde, mavi ve kırmızı takım arasında haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler, gecenin konseptini "7 bölge 7 yemek" olarak açıkladı ve takımlardan Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerine ait lezzetleri başarılı bir şekilde hazırlamalarını istedi.

HANGİ TAKIM DOKUNULMAZLIK KAZANDI ?

Kıyasıya geçen mücadelenin ve şeflerin tadımının ardından, dokunulmazlık oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu. Bu sonuçla kırmızı takım, haftayı dokunulmaz olarak tamamladı.

SON ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU ?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları ise eleme adayı belirlemek için kendi aralarında bireysel oylama yaptı. Takım oylaması sonucunda Furkan ve Onur, haftanın son eleme adayları olarak belirlendi.

Bu sonuçla birlikte, MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme potası da netleşti. Mavi takımdan daha önce potaya giren Gizem, Çağlar, Muratcan ve Sümeyye'ye, son adaylar olarak Furkan ve Onur da katıldı.

Nurettin Aksoy
