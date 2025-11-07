MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayları belli oldu

Masterchef Türkiye'nin 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde, mavi ve kırmızı takım arasında haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler, gecenin konseptini "7 bölge 7 yemek" olarak açıkladı ve takımlardan Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerine ait lezzetleri başarılı bir şekilde hazırlamalarını istedi.

HANGİ TAKIM DOKUNULMAZLIK KAZANDI ?

Kıyasıya geçen mücadelenin ve şeflerin tadımının ardından, dokunulmazlık oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu. Bu sonuçla kırmızı takım, haftayı dokunulmaz olarak tamamladı.

SON ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU ?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları ise eleme adayı belirlemek için kendi aralarında bireysel oylama yaptı. Takım oylaması sonucunda Furkan ve Onur, haftanın son eleme adayları olarak belirlendi.

Bu sonuçla birlikte, MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme potası da netleşti. Mavi takımdan daha önce potaya giren Gizem, Çağlar, Muratcan ve Sümeyye'ye, son adaylar olarak Furkan ve Onur da katıldı.