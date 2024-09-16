MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Eleme kalan Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan arasında kıyasıya mücadele yaşandı.

ERİM VE BERİL SON İKİYE KALDI

Yarışmacılar ilk turda üzüm kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yaptı. İlk turda elemeden kurtulan isimler Ayşe, Kaan ve Akın oldu. İkinci tura kalan Hakan, Erim, Beril ve Nevzat da ikinci tura kalarak Danilo Zanna'nın imza yemeği Ricciola'yı yapmaya çalıştı. Erim ile son ikiye kalan Beril, MasterChef hayallerine veda etti.

BERİL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elendiği için gözyaşlarına hakim olamayan Beril, "Ben gelirken ilk turu geçeyim yeterli, düelloyu geçeyim yeterli diyordum. Buraya kadar gelmek bile benim için çok değerli. Size ve ekibe çok teşekkür ederim. Benin mentalimle ilgiliydi... Hayırlısı olduğunu düşünüyorum çünkü kendime zarar verecektim. Sizi tanıdığım için çok mutluyum" dedi.