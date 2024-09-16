Üye Girişi
Haberler

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim Beril oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beril, "Mental olarak etkilenmiştim, hayırlısı oldu" dedi.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Eleme kalan Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan arasında kıyasıya mücadele yaşandı.

ERİM VE BERİL SON İKİYE KALDI

Yarışmacılar ilk turda üzüm kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yaptı. İlk turda elemeden kurtulan isimler Ayşe, Kaan ve Akın oldu. İkinci tura kalan Hakan, Erim, Beril ve Nevzat da ikinci tura kalarak Danilo Zanna'nın imza yemeği Ricciola'yı yapmaya çalıştı. Erim ile son ikiye kalan Beril, MasterChef hayallerine veda etti.

BERİL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elendiği için gözyaşlarına hakim olamayan Beril, "Ben gelirken ilk turu geçeyim yeterli, düelloyu geçeyim yeterli diyordum. Buraya kadar gelmek bile benim için çok değerli. Size ve ekibe çok teşekkür ederim. Benin mentalimle ilgiliydi... Hayırlısı olduğunu düşünüyorum çünkü kendime zarar verecektim. Sizi tanıdığım için çok mutluyum" dedi.

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Televizyon MasterChef Türkiye 3-sayfa Yaşam

Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı

Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı

 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

Narin cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

 THY uçağını karıştıran maganda! 'Benim 10 fabrikam var' deyip kabin ekibine küfürler savurdu

THY uçağına zarar verip kabin ekibine küfürler savurdu
Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı için ağır sözler: Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu

"Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 16 Eylül Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? Aramızda Kalmasın canlı izle! Uçak içerisinde herkese küfreden yolcu! İstanbul- Londra uçuşunda ne oldu? MÜGE ANLI CANLI YAYIN 16 EYLÜL | Müge Anlı son bölüm neler oldu? Müge Anlı canlı izleme linki! Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir? MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te dün hangi yarışmacı elendi? Makarna fabrikasının patlama nedeni ne? Sakarya makarna fabrikası patlamasında kaç kişi öldü, yaralı var mı? Eyüp Sabri Tuncer olayı nedir? Eyüp Sabri Tuncer'in ürünleri satıştan kaldırıldı mı? 16 EYLÜL HAVA DURUMU | Sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava nasıl olacak? Resmi Gazete bugün (16 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Eylül Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 16 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
title