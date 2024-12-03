Masterchef'te korku dolu anlar! Beyza bir anda yere yığılıp kaldı

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin her bölümü çok konuşuluyor.

Ocak ayında final yapmasını beklenen programda şu an 9 yarışmacı kaldı. Sezonun başından bu yana pek çok yarışmacı gündem olurken en çok dikkat çeken isimlerden biri Beyza oldu. Beyza, geçtiğimiz haftalarda herkesi korkutan bir olay yaşamıştı. Yüzüne kızgın yağ gelen yarışmacı, bir süre hastanede yanık tedavisi görmüş ve programa daha sonra kendi isteğiyle dönmüştü.

BİR ANDA YERE YIĞILIP KALDI

Bu kez de yeni bölüm fragmanında Beyza'nın bir anda yere yığılarak herkesi korkuttuğu görüldü. Yarışmacının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.