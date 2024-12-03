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Masterchef'te korku dolu anlar! Beyza bir anda yere yığılıp kaldı

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Ocak ayında final yapması beklenen MasterChef Türkiye'de Beyza Huri Aydın'ın bayıldığı anlar herkesi korkuttu.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin her bölümü çok konuşuluyor.

Ocak ayında final yapmasını beklenen programda şu an 9 yarışmacı kaldı. Sezonun başından bu yana pek çok yarışmacı gündem olurken en çok dikkat çeken isimlerden biri Beyza oldu. Beyza, geçtiğimiz haftalarda herkesi korkutan bir olay yaşamıştı. Yüzüne kızgın yağ gelen yarışmacı, bir süre hastanede yanık tedavisi görmüş ve programa daha sonra kendi isteğiyle dönmüştü.

BİR ANDA YERE YIĞILIP KALDI

Bu kez de yeni bölüm fragmanında Beyza'nın bir anda yere yığılarak herkesi korkuttuğu görüldü. Yarışmacının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Masterchef'te korku dolu anlar! Beyza bir anda yere yığılıp kaldı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıG Ergün:

bide bunları oturup ciddi ciddi izleyenler var ya

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Haber Yorumlarıhakan keskinsoy:

reyringleri düsen acunun yeni planlari. Burda Chef penalti vermeliydi. hep bir Kurkuma var bide Busene ?eflerde buna katildi. inanilacak bir sey kalmmadi bu kanalda

Yorum Beğen28
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Haber Yorumlarıduygu saraç:

Çok sevdiğim bir programı beyza ne hale getirdi yaaa bu ne

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMuratsa:

BEYZA İYİCE SICTI YANI PROGRAMA. BİREZİLYA DİZİSİNE DÖNDÜRDÜLER.

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıMelih Kerim :

Allah herkese böyle güzel, dizler üzerine oturarak bayılma nasip etsin, o nasıl bayılma ya pardon oturma

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Haber Yorumlarımetin altıntaş:

Bunu neden haber yapıyorsunuz. Haber mi bu

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