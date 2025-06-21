MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi
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MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi
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MasterChef Türkiye 2025'te yarışan İzzet isimli yarışmacı, 16 kardeş olduklarını söyleyince jüri üyeleri büyük şaşkınlık yaşadı. Videonun altına gelen yorumlarda, "En az üç çocuk" çağrısıyla bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yapılarak, "Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi" ve "Hedefi fazlasıyla geçmişsiniz" gibi esprili ifadeler dikkat çekti.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye 2025'e katılan İzzet isimli yarışmacı,jüriyle tanışma sırasında "16 kardeşiz" dedi. Bu açıklama karşısında şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şeflerin "Kardeşlerinin isimlerini sayabilir misin?" sorusunu sorması ve sonrasında yaşananlar ise programa damga vurdu.

"ERDOĞAN'IN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN YARIŞMACI"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o anlar için "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldüren yarışmacı", "Cumhurbaşkanı Erdoğan o babayı görse alnından öper" yorumları yapıldı.

RAKAMLARI AÇIKLAYIP UYARIDA BULUNMUŞTU

Her fırsatta en az 3 çocuk çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yaptığı açıklamada nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekerek şu ifadelere yer vermişti: "Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız maalesef alarm vermektedir. 2001 yılında toplam doğurganlık hızımız 2,38 iken bugün bu rakam 1,51'e düşmüştür. Tüm bunlarla birlikte evlenme yaşı önemli ölçüde yükselmiş, boşanma oranları ise aynı nispette artmıştır. Türkiye, genç ve nitelikli nüfus bakımından, üzülerek söylüyorum, kan kaybetmektedir. Gerekli önlemleri bir an önce almaz, ihtiyaç duyulan politikaları kısa sürede uygulamazsak sorun telafi edilemez boyuta varacaktır."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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