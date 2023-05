Marmaris'te Yangında Evleri Yanan Ailelere Yeni Konutlar Ücretsiz Verildi

Marmaris'te 2021 yazında yaşanan büyük yangın felaketinde evleri tamamen yanan üç ailenin konutları, Marmaris Belediyesi ve Ahbap Platformu tarafından ücretsiz olarak yeniden yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Ahbap Platformu Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent de aileleri ziyaret ederek evlerin temsili anahtarlarını teslim etti.

Marmaris'te 29 Temmuz – 5 Ağustos 2021 tarihleri arasında 8 gün süren büyük orman yangını, Osmaniye, Bayır, İçmeler ve Turunç Dereözü'nde binalara da sıçramıştı. Yangının söndürülmesinin ardından harekete geçen Marmaris Belediyesi, bölgede oluşan zararların karşılanması ve afetten etkilenenlere destek noktasında iş birliği için Ahbap Platformu ile bir protokol imzalamıştı.

3 AİLEYE ANAHTAR VERİLDİ

Bu iş birliği çerçevesinde Osmaniye Mahallesi'nden Hüseyin Gökmen, Hasan Hüseyin Aydın ve Turunç Dereözü'nden Mustafa Demir'in konutların yapımı tamamlanarak ücretsiz olarak teslim edildi. 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan 65, 75 ve 100 metrekare genişliğindeki konutlara taşınan aileleri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Ahbap Platformu Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent ziyaret ederek temsili olarak hazırlanan anahtarları ve ev hediyelerini takdim etti.

"İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Haluk Levent ve Ahbap ekibi ile iş birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Mehmet Oktay, "Gerek yaşadığımız yangın felaketinde gerekse sonrasında her zaman desteğini yanımızda hissettik. Deprem felaketinde olduğu gibi ülkemizin yaşadığı her zorlukta halkın derdine derman olmaya çalışan değerli dostum Haluk Levent'e ve Ahbap ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Haluk Levent de her zaman iş birliğine ve desteğe hazır olduklarını söyledi.