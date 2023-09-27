Marmaris Belediye Başkanı İtfaiye Personeline Teşekkür Etti

İtfaiye Haftası dolayısıyla Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, doğal afetlerde ve yangınlarda özveriyle çalışan tüm itfaiye personeline teşekkür etti.

İtfaiye Haftası dolayısıyla Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay doğal afetlerde ve yangınlarda özveriyle çalışan tüm itfaiye personeline teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 25 Eylül -1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Marmaris İtfaiye Grup Amiri Bahattin Yavuz ve itfaiyecilerle görüşen Oktay, haftalarını kutladı. Ziyarette Oktay'a Başkan Yardımcısı Suzan Zift de eşlik etti. Özverili çalışmaları için tüm personele teşekkür eden Başkan Oktay "Yangında, afette ve her türlü acil durumda canlarını hiçe sayarak, bizlerin can ve mal güvenliği için çalışan tüm itfaiye çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Hepinize gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı. - MUĞLA