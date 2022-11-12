Marmaray'da bir garip çöp kavgası! Tepkilerle başa çıkamayan kadın telefona sarıldı: Buraya Erdoğan gelecek

Marmaray'da yere çöp atan bir kadın, gelen tepkilerle başa çıkamayınca "Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Görürsünüz, buraya Recep Tayyip Erdoğan gelecek" diyerek telefonla bir yakınını aradı. Telefondaki kişinin "Yeter ki onları tespit edeyim ben sen merak etme" demesi üzerine tartışma daha büyüdü. Bir süre sonra kadın ağlamaya başladı.

Zaman zaman çok ilginç kavgaların ve tartışmaların yaşandığı Marmaray'da bu kez çöp kavgası yaşandı. Yere çöp atan bir kadın, trendeki yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

"ERDOĞAN BURAYA GELECEK"

Tepkilerle baş edemeyen kadın, "Benim yüksek mevkilerde tanıdıklarım var, Recep Tayyip Erdoğan buraya gelecek" diyerek bir tanıdığını aradı.

AĞLAMAYA BAŞLADI

Show Haber'in haberine göre; telefondaki kişi de tartışmaya katılarak "Yeter ki onları tespit edeyim ben sen merak etme" şeklinde konuştu. Tartışmanın daha da büyümesiyle kadın bu sefer ağlamaya başladı.