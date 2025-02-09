Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

İstanbul'da Silivri Sahili'nde deniz metrelerce çekildi. Vatandaşlar denizin çekildiği alanda yürüyüp fotoğraf çektirdi.

"KIRK YILDIR BU BÖYLEDİR"

Silivri'de bu durumun her yıl yaşandığını ifade eden Ayhan Polat "Kırk yıldır bu böyledir. Genelde bu aylarda sular çekilir ama insanlar farklı şeylere yorumluyorlar. Yok öyle bir şey. 40 yıldır ben burada oturuyorum her dönem böyle deniz çekilmeleri olur. Bu rüzgarlardan dolayıdır" dedi.

"İLK DEFA BÖYLE GÖRÜYORUM"

Nail Kahraman ise, "2000 yılından beri burada yaşıyorum. Böyle bir olayla yeni karşılaştım. Büyük bir ihtimalle bayağıdır poyraz esiyordu. Ben ona bağlıyorum. Depremle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Mesela balon patlatılan yer bu kadar açılmıyordu. Suyun içinde kalıyordu. İlk defa böyle görüyorum. Oluyordu ama bu kadar değildi" şeklinde konuştu.

İZMİR'DE DE SÜRÜYOR

Öte yandan İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde, sert poyraz nedeniyle yaşanan deniz çekilmesi devam ediyor.