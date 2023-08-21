Marmara Adası'ndaki makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Gündoğdu Mahallesi'nin üst kısmındaki makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramadan önüne geçildi.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Marmara Adası'ndaki Gündoğdu Mahallesi'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekiplerinin karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da yangının yerleşim yerlerine sıçramadan önüne geçildiği bilgisini verdi.