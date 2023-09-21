Mardin'de Yaya Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Serdar Abdulsametoğlu (20), tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Abdulsametoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için polisin çalışması sürüyor.