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Mardin'de Yaya Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Serdar Abdulsametoğlu (20), tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Abdulsametoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Serdar Abdulsametoğlu (20), tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Abdulsametoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Salih KESKİN/KIZILTEPE(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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