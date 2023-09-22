Mardin'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesi Dargeçit karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Midyat-Dargeçit yolu Barıştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazazedelere olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan Ş.D., K.A. ve E.A. ambulanslar ile Midyat Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN