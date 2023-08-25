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Mardin'de tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Uluslararası İpekyolu'nun Demirtepe Mahallesi mevkisinde 19 NE 267 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen 34 DEA 459 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Yaşam

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