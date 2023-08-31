Mardin'de inşaat şantiyesinde elektrik akımına kapılan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesindeki inşaat şantiyesinde elektrik akımına kapılan kepçe operatörü Mehmet Akyüz, 8 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Akyüz, kırsal Çaldere Mahallesi'nde defnedilecek.

MARDİN'in Midyat ilçesindeki inşaat şantiyesinde 8 gün önce elektrik akımına kapılıp, yaralanan kepçe operatörü Mehmet Akyüz (40), yaşamını yitirdi.

Olay, 24 Ağustos'ta kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Kepçe operatörü Mehmet Akyüz, elektrik akımına kapılıp, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, buradan Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanedeki tedavisi süren Akyüz, bugün yaşamını yitirdi.

Evli ve 3 çocuk babası Akyüz'ün, Midyat ilçesi kırsal Çaldere Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Soruşturma sürüyor.