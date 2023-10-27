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Mardin Büyükşehir Belediyesi Yaylı Mahallesi'ne toplu ulaşım seferlerine başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıları gidermek için Yaylı Mahallesi'ne toplu ulaşım araçları seferleri başlattı. Sadece hafta içi çalışacak olan araçlar, Yaylı-Ortaköy-Cezaevi-Araştırma Hastanesi-Kampüs güzergahında hizmet verecek.