Mardin Büyükşehir Belediyesi Yaylı Mahallesi'ne toplu ulaşım seferlerine başladı
Yaşam Haberleri
Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıları gidermek için Yaylı Mahallesi'ne toplu ulaşım araçları seferleri başlattı. Sadece hafta içi çalışacak olan araçlar, Yaylı-Ortaköy-Cezaevi-Araştırma Hastanesi-Kampüs güzergahında hizmet verecek.
Mardin Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları Yaylı Mahallesi seferlerine başladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, toplu ulaşım konusunda Mardin Büyükşehir Belediyesine gelen talep ve önerileri dikkate alınarak, merkez Artuklu ilçesine bağlı Yaylı Mahallesine yönelik toplu ulaşım araçları seferleri başlatıldı.
Sadece hafta içi çalışacak olan toplu ulaşım araçları, Yaylı-Ortaköy-Cezaevi-Araştırma Hastanesi-Kampüs güzergahında çalışacak.