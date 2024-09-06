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Maraş dondurmacısı, Hakan Fidan'a meşhur şakasını yapamadı

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Müşterilerine yaptığı şakalar ile tanınan bir Maraş dondurmacısı karşısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı görünce direkt dondurmayı uzatmak zorunda kaldı. O anlara ilişkin görüntüler büyük ilgi gördü.

Yoğun diplomasi trafiğinden fırsat buldukça vatandaşla iç içe olmaya özen gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak gittiği bir dondurmacıda etrafındakilere dondurma ısmarlarken görüntülendi.

MEŞHUR ŞAKASINI YAPAMADI

Oldukça neşeli olduğu gözlenen Bakan Fidan'a müşterilerine satış yaparken dondurma vermeme şakalarıyla tanınan Maraş dondurmacısının şaka yapmaması dikkat çekti. Bakan Fidan'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (2)

Doğrucu:

Kendi seçtiklerinden kendileri korkuyor :))

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Selim Adanalı:

Fidanı hiç böyle gülerek görmedim, iyi adam mış

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