Maraş dondurmacısı, Hakan Fidan'a meşhur şakasını yapamadı
Müşterilerine yaptığı şakalar ile tanınan bir Maraş dondurmacısı karşısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı görünce direkt dondurmayı uzatmak zorunda kaldı. O anlara ilişkin görüntüler büyük ilgi gördü.
Yoğun diplomasi trafiğinden fırsat buldukça vatandaşla iç içe olmaya özen gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak gittiği bir dondurmacıda etrafındakilere dondurma ısmarlarken görüntülendi.
MEŞHUR ŞAKASINI YAPAMADI
Oldukça neşeli olduğu gözlenen Bakan Fidan'a müşterilerine satış yaparken dondurma vermeme şakalarıyla tanınan Maraş dondurmacısının şaka yapmaması dikkat çekti. Bakan Fidan'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.