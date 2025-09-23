Maral: Midigo Me ile 200 milyon kişiye ulaştım, kariyerimi emekle inşa ettim

MARAL: SAHNEYE ÇIKTIĞIM ANDA HEM KADIN HEM DELİKANLIYIM

Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu güçlü sesi ve sahne enerjisiyle tanınan başarılı şarkıcı Maral oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını samimiyetle yanıtlayan sanatçı, müzik yolculuğuna dair bilinmeyenleri, çocukluk yıllarından Londra'daki mücadelesine uzanan özel anılarını ve milyonlara ulaşan "Midigo Me" şarkısının hikâyesini paylaştı.

"İSPATIMI YAPTIĞIM AN RAKİP GÖRÜLÜP TAŞLANAN OLDUM"

Çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı zorlukları dile getiren Maral, ailesinin kendi gücüyle ayakta kalmaya çalıştığını, kendisinin de her başarıyı emekle elde ettiğini söyledi. "Aşiretin soyundan gelsem de çekirdek ailem kendi gücüyle yaşamaya çalıştı, ben de neyi yaşadıysam emekle, çalışarak, bedenimle ve ruhumla yaşadım" diyen sanatçı, sahnedeki duruşunu annesinden aldığı değerlerle açıkladı. "Bugün kıyafetime ve duruşuma nasıl özen gösteriyorsam annemin bana öğrettiği namus, şeref ve haysiyet kültürüyle duruyorum" ifadelerini kullandı.

"200 MİLYON İNSANIN İZLEDİĞİ BİR MİDİGO ME VAR"

Müzik kariyerindeki dönüm noktalarından da bahseden Maral, ilk sahne deneyimlerinden Unkapanı'na gitme kararlılığına, Londra'da beş yıl boyunca süren zorlu yaşam mücadelesine kadar birçok detayı paylaştı. "Pasaportum 5 yıl gelmedi ama Londra'da çalışmaya devam ettim. Ortak banyo ve mutfak kullanılan odalarda kalarak ayakta durdum" dedi.

En çok ses getiren projelerinden birine değinen Maral, "200 milyon insanın izlediği, Trump'ın kızının beğendiği, Dua Lipa'nın paylaştığı ve Nusret'in halay çektiği bir Midigo Me var" diyerek şarkının uluslararası başarısına vurgu yaptı.

"HANGİ DİJİTAL PLATFORMA GİRSENİZ MARAL YAZDIĞINIZDA EMEKÇİ KİMLİĞİMİ GÖRÜRSÜNÜZ"

Sanat yolculuğunda asla pes etmediğini vurgulayan Maral, hayatı boyunca çalışmaya odaklandığını dile getirdi. "Ben hayatım boyunca kafasını çalışmaktan kaldırmayan biri oldum. Bugün hangi dijital platforma girseniz, Maral yazdığınızda emekçi kimliğimi görürsünüz" sözleriyle hem azmini hem de kariyerine yüklediği anlamı özetledi.