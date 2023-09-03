Manisa'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harun Bilgin'in kullandığı 17 ABD 073 plakalı otomobil, Necati Erdoğmuş idaresindeki 03 UD 395 plakalı otomobil ile Demirci-Simav kara yolunun 2. kilometresindeki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Asya Nur Erdoğmuş (16), Saime Erdoğmuş (50) ve Şenol Yılmaz (44), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, kazada yaralanan sürücü Erdoğmuş ve ailesinin ilçeye bağlı Hüdük Mahallesi'ndeki akrabalarının düğününden döndükleri öğrenildi.