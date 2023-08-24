Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 30 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma-Savaştepe bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 45 SB 6423 plakalı midibüs ile aynı yönde seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle işçileri taşıyan midibüs devrilerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir ve Manisa Büyükşehir itfaiye ekipleri ile birlikte çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 1'i ağır 30 kişi yaralanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil ve midibüste sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Soma ve Savaştepe Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA