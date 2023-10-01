Manisa'da otobüs kaza yaptı: 15 yolcu yaralandı

Manisa'da meydana gelen otobüs kazasında 15 yolcu yaralandı. Yaralılardan 13'ü taburcu edilirken, hamile bir kadın ve eşi ise tedavi altında.

?Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Şehzadeler ilçesinde Turgutlu çevre yolunda meydana geldi. İzmir- Mersin seferini yapan Engin Üvak yönetimindeki 34 GNJ 056 plakalı Villa Seyahat'e ait yolcu otobüsü, yol yapım çalışmasının sürdüğü bölgede kontrolden çıkıp, yol kenarındaki üzüm bağına uçtu. Devrilen otobüste 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, hamile Rabia Hamdo ile eşi Yusuf Hamdo'nun Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. Gebeliğinde bir sorun olmadığı öğrenilen Rabia Hamdo ile eşi Yusuf Hamdo'nun otobüs koltuğu ile cam arasında sıkışan sağ kollarının zarar gördüğü ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.