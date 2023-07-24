Manisa'da Kirpi Mezarlıkta İp ile Bağlı Bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Mezarlığında, boynuna ip geçirilmiş bir kirpi fark edildi. Kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Manisa'da boynuna ip geçirdikleri kirpiyi mezarlık korkuluğuna bağlayarak orada bıraktılar. Sıcak ve susuzluktan bitkin düşen sevimli kirpi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Mezarlığında, mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar boynuna ip geçirilmiş kirpiyi fark etti. Yakından baktıklarına kirpinin mezarlığa bağlandığı ve bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı anlaşıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Ekipler büyük bir dikkatle kurtardıkları kirpiyi tedavisi yapılmak üzere veterinere götürdü. Açlık ve susuzluktan bitkin hale düşen kirpi tedavisi tamamlanmasının ardından doğaya salınacak. - MANİSA