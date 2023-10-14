Manisa'da kamyon ile tır çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.40 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde meydana geldi. Ramazan Çiçek (42) yönetimindeki 45 KL 540 plakalı hafriyat tırı, önünde seyreden A.Ö. idaresindeki 35 TBD 25 plakalı talaş yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan tırın kabini, dorsesinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde tırın sürücüsü Ramazan Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Kamyon sürücüsü A.Ö. ise ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA