Manisa'da Belediye Temizlik Personeli Sokak Köpeklerine Su Verdi

Manisa'da belediye temizlik personelinin sıcak havalardan olumsuz etkilenen sokak köpeklerine küreğiyle su verdiği anlara ilişkin görüntüler yürekleri ısıttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 yıldır görev yapan Murat Emen'in (33), kendisinden habersiz bir vatandaş tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Küreğine su doldurarak, sıcak havadan etkilenen köpeklere içiren Emen'in bu davranışı gönülleri fethetti. Görüntünün kendisinden habersiz çekildiğini ve sosyal medyada gördüğünü belirten Murat Emen, su içirdiği hayvanlara yaklaşık 2 buçuk yıldır baktığını söyledi. Emen, "Ben hayvanları çok seviyorum. Bu hayvanlar da 2 buçuk yıldır yanımda. Ben ne yiyorsam onlara da aynısını yediriyorum. Rabbim onları bize emanet etti. Seviyoruz birbirimizi. Ömrüm boyunca merhametimi hayvanlardan eksik etmedim. Allah her insan bu merhameti nasip etmez. Çok şükür ki bana etti. Ben bu hayvanlarla dolaşmaktan çok mutluyum. Allah herkese böyle hayvan sevmeyi nasip etsin. Sizler de hayvanları sevin. Hayvanlar gerçekten zararsızdır. Kimi insanlar bu hayvanları zararlı görüyorlar ama bence değiller. Çünkü insanlar onları sevdikçe, onların da insanlara olan sevgileri daha da artıyor. Sosyal medyada konulan görüntüler çekilirken haberim yoktu. Köpeklerle oturuyorduk, gariplerim çok susamışlardı. Oturmadan önce onlara su vermek istedim. Gönlümden geçen bir şeydi. Allah daima bizi iyilerle beraber kılsın" dedi. - MANİSA