Manisa'da Asansörde Ölü Bulunan Anne ve Kızının Cenazeleri İzmir'e Getirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde asansörde ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenazeler yakınlarına teslim edildi ve yarın Salihli'de toprağa verilecek.

Asansörde ölü bulunan anne-kızın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda

İZMİR - Manisa'nın Salihli ilçesinde asansörde ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Olay, Salihli'nin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bina sakinlerinden biri asansörle aşağıya inmek için asansörü çağırdı. Asansörün kapısını açınca 2 kişinin hareketsiz yattığını gören kişi hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Devrim Güler ve kızı Doğa Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Anne kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Cenazeler yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından anne ve kızın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Anne Devrim Güler ve kızı Doğa Etyemez'in cenazelerinin yarın Salihli'de toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan anne Devrim Güler'in fabrika işçisi ve 3 çocuk sahibi olduğu, hayatını kaybeden kızının ise lise öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.