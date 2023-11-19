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Manavgat'ta şiddetli fırtınada batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına ve lodos nedeniyle Side Limanı'nda bağlı bir tekne battı. Tekne, Side Su Altı Arama Kurtarma Derneği dalgıçları ve vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Tekne sahibi maddi zararlarının yaklaşık 1 milyon olduğunu belirtti.