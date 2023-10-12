Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 150 dolayında zeytin ağacı ve baraka zarar gördü. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Manavgat'ta çıkan yangında 150 zeytin ağacı ve baraka zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 150 dolayında zeytin ağacı ve baraka zarar gördü.

Yangın, Demirciler Mahallesi Külcüler mevkiinde çıktı. Alınan bilgiye göre; yangın ihbarı yangın söndürme ve jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye, Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 150 dolayında zeytin ağacı ile zeytinlikte bulunan barakanın zarar gördüğü, çalı ve otların yandığı bildirildi. - ANTALYA