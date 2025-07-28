Mamuşa'da 16. Uluslararası Domates Festivali Coşkuyla Kutlandı

Mamuşa'da 16. Uluslararası Domates Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Mamuşa Belediyesi, 16'ncı Uluslararası Domates Festivali'nde renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kosova ve Türkiye'den birçok üst düzey davetlinin katıldığı festivalde, halk oyunları gösterileri ve konserler gerçekleştirildi.

MAMUŞA Belediyesi 16'ncı Uluslararası Domates Festivali coşkuyla kutlandı. Programa Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ni temsilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız katıldı. Başkan Yıldız, "Birlikte yapacak daha çok projemiz ve beraber yürüyecek çok yolumuz var. Bu güzel festival sizin hepimize hayırlı olsun" dedi.

Mamuşa Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Uluslararası Domates Festivali'nin bu yıl 16'ncısı düzenlendi. Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'in himayesinde düzenlenen festivale; Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Tarım Bakanı Faton Peci, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Kosova ve Türkiye'den milletvekilleri, kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunları gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Ses sanatçısı Rumeli Ekrem ise verdiği konserle davetlilere hem duygusal hem eğlenceli dakikalar yaşattı. Katılımcılar, Ekrem'in şarkılarına hep birlikte eşlik etti.

Programa Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ni temsilen katılan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, yaptığı konuşmada Mamuşa Festivali'nin önemine değindi. Mamuşa Festivali'nin bir bereket örneği olduğuna vurgu yapan Yıldız, "Mamuşa'nın çalışmalarıyla Kosova'nın değerine değer katması Türkiye Cumhuriyeti için de bir mutluluk ve gurur vesilesidir. Biz Türkiye'deki yerel yönetimler olarak her zaman siz kardeş Mamuşa'nın yanındayız. Bu tür etkinlikler de gönül ve kardeşlik bağımızı daha da güçlendiriyor. Birlikte yapacak daha çok projemiz ve beraber yürüyecek çok yolumuz var. Bu güzel festival sizin hepimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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