Maltepe Ardahanlılar Derneği, 19 Mayıs'ı Çıldır Gölü kenarında kutladı - Haberler

İşgal altındaki bir ülkenin kurtuluşunu millette gören ve İngiliz donanmasının demir attığı İstanbul'dan silah arkadaşlarıyla Anadolu'ya geçen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı meşale 103. yıldır yanıyor.

TÜM YURTTA COŞKUYLA KUTLANDI

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için çeşitli programlar yapıldı. İstanbul'da gençler Taksim Meydanı'na giderken, Ankara'da ise kutlamaların merkezi Anıtkabir oldu. 19 Mayıs'ın çıkış noktası Samsun'da da kurtuluşa ilk adımın 103. yılına özel resmi tören düzenlendi.

ÇILDIR GÖLÜ KENARINDA MÜZİK RESİTALİ

Maltepe Ardahanlılar Derneği de şehrin tanıtımına dikkat çekmek için 19 Mayıs'ı Çıldır Gölü kenarında kutladı. Grup Dragos Musiki Cemiyeti seslendirdikleri şarkılarla programa katılanlara unutamayacakları bir gün yaşattı.

BELEDİYE BAŞKANI VE KAYMAKAM DA KATILDI

Etkinliğe Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Maltepe Ardahanlılar Derneği Başkanı Yaşar Geler ile birçok Ardahanlı vatandaş katıldı. Davetliler bayram mesajlarını paylaşarak, keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

"1700 KM ÖTEDEN ARDAHAN'IN FARKLILIKLARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PROJE YAPTIK"

Organizasyon hakkında bir değerlendirmede bulunan Maltepe Ardahanlılar Derneği Başkanı Yaşar Geler "Bugün burada güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum. 1700 km öteden İstanbul'a Ardahan'ın farklılıklarına dikkat çekmek için bir proje yaptık. Burada etnik bir müzik grubu müzik yaptı. Etnik derken şunu kast ediyorum, 26 farklı dilde müzik yapabilen bir grup. Bu arkadaşlara ben böyle bir projemiz olduğunu söylediğimde 'seve seve koşarak geliriz hiç bir ücret talep etmeden' dediler. Onlarla burada göl kıyısında bir etkinlik gerçekleştirdik. Kosova'da da yayınlanacak program. Umuyoruz o bölgelerde yaşayan insanlara yöremizi tanıtmış oluruz" ifadelerine yer verdi.

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