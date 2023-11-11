Malkara'da Fırtına Sonucu Ağaçlar Devrildi
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi ve iş yerlerinin tabelaları kırıldı. Ağaçların devrilmesi sonucu bir araçta hasar meydana geldi. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklara devrilen ağaçları kaldırdı. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, fırtınanın ilçede hasara neden olduğunu ve ekiplerin gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.
Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde birçok ağaç devrildi, iş yerlerinin tabelaları kırıldı.
Üzerine ağaç devrilen bir araçta hasar oluştu.
Cadde ve sokaklara devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.
Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, şiddetli fırtınanın ilçenin bazı bölgelerinde hasara neden olduğunu belirterek, ekiplerin gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.