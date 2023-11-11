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Malkara'da Fırtına Sonucu Ağaçlar Devrildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi ve iş yerlerinin tabelaları kırıldı. Ağaçların devrilmesi sonucu bir araçta hasar meydana geldi. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklara devrilen ağaçları kaldırdı. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, fırtınanın ilçede hasara neden olduğunu ve ekiplerin gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.