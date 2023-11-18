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Malatya'da tanker ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile kamyonet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda tanker devrilirken kamyonet ise duvara çarparak durabildi. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik bir süreliğine kapanmıştır.