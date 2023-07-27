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Malatya'da Sıcaklar Vatandaşları Serinlemeye Zorluyor

Yaşam Haberleri

Malatya'da kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, gölgelerde serinlemeye çalışıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, bazı vatandaşlar gölge alanlarda vakit geçirirken bazıları da dondurma yiyerek serinlemeye çalışıyor. Uzmanlar, güneş altında kalınmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Malatya'da sıcaklar bunaltıyor

MALATYA - Malatya'da kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, gölgelerde serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, gölgelerde serinliyor. Temmuz ayının son günlerinin yaşandığı kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 36 dereceyi görürken, sıcaklardan bunalan Malatyalılar ise serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da dondurma yiyerek serinlemeye serinlemeye çalıştı. Soykan Parkı çevresinde vakit geçiren bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirmeye çalıştıklarını belirtirken, bölgede meşrubat satışı yapan esnaflar ise işlerde memnun olduklarını söyledi.

Bir süre daha kent genelinde etkili olması beklenen sıcaklıklar için uyarılarda bulunan uzmanlar da saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Yaşam

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