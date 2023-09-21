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Malatya'da Samanlık Yangını: Tonlarca Saman Küle Döndü

Yaşam Haberleri

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir samanlıkta çıkan yangında tonlarca saman küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan yangında tonlarca saman küle döndü.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Serintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemer Köprü yolu üzerinde bahçelik bir alanda bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Tonlarca samanın küle döndüğü yangında ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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