Malatya'da meydana gelen ot yangını söndürüldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hanımınçiftliği Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredeki konut ve bahçelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ot yangını söndürüldü.

Hanımınçiftliği Mahallesinde, mezarlık civarında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan yangın otluk alana sıçradı.

Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediye İtfaiyesi 4 araç, 15 personel ve 1 iş makinesiyle müdahale ederek, yangını konut ve bahçelere sıçramadan söndürdü.