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Malatya'da metruk bir evde yangın çıktı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eren sokaklar içerisinde bulunan iki katlı metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren bir çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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