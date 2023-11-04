Malatya'da Kasım Ayında Meyve Veren Dut Ağacı Şaşırttı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir bahçedeki dut ağacı, kasım ayında meyve vermesiyle dikkat çekti. Bahçe sahibi Mustafa Cantürk, meyve veren ağacın havaların sıcak gitmesinden dolayı bu durumu yaşadığını belirtti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dut ağacı kasım ayında meyve verdi.

İlçeye bağlı Yakınca Mahallesi'nde Mustafa Cantürk'e ait bahçedeki dut ağacının sonbahar mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Cantürk, AA muhabirine, dut ağacının bu mevsimde meyve vermesinin şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Cantürk, "Bu ağaca 3 çeşit dut aşılamıştım. Bu aylarda meyve vermiyordu. Havaların sıcak gitmesinden dolayı meyve verdi. İlk kez bu tarihte dut gördüm. Meyveler dalında duruyor." diye konuştu.