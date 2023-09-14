Malatya'da İtfaiye Eri, Kurtardığı Köpek Tarafından Isırıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir itfaiye eri, 15 metre derinlikteki su kuyusundan kurtardığı köpek tarafından ısırıldı. Olayın ardından itfaiye eri hastanede tedavi edildi.

Malatya'da bir itfaiye eri, 15 metre derinlikteki su kuyusundan kurtardığı köpek tarafından ısırıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Pesenler küme evleri mevkisinde su kuyusundan köpek sesi duyulması üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istendi.

3 saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü 15 metre derinlikteki su kuyusundan kurtaran itfaiye erlerinden biri hayvan tarafından ısırıldı.

Battalgazi Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan itfaiye eri taburcu edildi.