Malatya'da iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, 11.30 sıralarında Malatya - Kayseri karayolu Akçadağ Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan H.E. yönetimindeki 23 AE 665 plakalı otomobil ile cezaevine dönüş alan K. A. idaresindeki 02 AAU 984 plakalı araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte E.A., A.P., F.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA