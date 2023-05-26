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Malatya'da elektrik akımına kapılan kişiyi itfaiye kurtardı

Malatya'da elektrik akımına kapılan kişiyi itfaiye kurtardı

Yaşam Haberleri

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Reşadiye Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle elektrik direğine çıkan F.B. akıma kapıldı. İtfaiye ekipleri 20 dakikalık çalışmanın ardından elektrik direğinde mahsur kalan F.B'yi kurtardı. F.B. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Reşadiye Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle elektrik direğine çıkan F.B. akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 20 dakikalık çalışmanın ardından elektrik direğinde mahsur kalan F.B'yi kurtardı.

F.B. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Yaşam

Doğanşehir Malatya İtfaiye Yaşam Haberler

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