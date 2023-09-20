Malatya-Ankara Karayolu Turgut Özal Viyadüğü girişinde meydana gelen kazada dört araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da dört aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Ankara Karayolu Turgut Özal Viyadüğü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 44 AAG 902 plakalı araç, H.T. yönetimindeki 44 ADL 230 plaka sayılı araç ile Ö.Ç.'nin kullandığı 34 DZ 6546 plakalı otomobil ve E.D. idaresindeki 44 FY 845 araç çarpıştı.

Kazada, E.D., Ş.K., Ş.T., H.K. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA