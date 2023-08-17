Malatya'da deprem sonrası yıkım çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi, Özalper Mahallesi ve Bostanbaşı bölgesinde ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken binaların yıkımına devam ediliyor.

Tevfik Temelli Caddesi'nde 38 yıldır esnaflık yapan 58 yaşındaki Mustafa Türkoğlu, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde işlettiği bakkalın ağır hasar aldığını ve yıkıldığını belirterek, bakkalının karşısındaki kiraya verdiği dairesinin de ikinci depremde yıkıldığını söyledi.

Kardeşlerine ait bazı mülklerin de yıkıldığını veya hasar aldığını anlatan Türkoğlu, "Mahallemiz büyük bir yıkım gördü. Sağlı sollu olarak bütün binalar yıkıldı. Çok büyük bir acı içindeyiz. Her gördükçe acımız tazeleniyor." diye konuştu.

Yerinde dönüşüm için başvurduklarını belirten Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Mahallemizi ve komşularımızı seviyorum. İnşallah yerinde dönüşüm olursa bizler için çok güzel olacak. Allah depremi yaşayan 11 ilimizdeki vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Devletimize güç, kuvvet versin. Bir an önce evleri olmayan vatandaşlarımız evleriyle buluşup otursunlar."