Malatya'da çıkan yangında itfaiye eri dumandan etkilendi

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangına 8 araç ve 28 personel ile müdahale edildi. Dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.