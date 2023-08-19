Malatya'da bir beton santralinde çıkan yangın söndürüldü

Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde özel bir firmaya ait beton santralinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da bir beton santralinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde özel bir firmaya ait beton santralinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Santralde bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

İtfaiye yangına 4 araç ve 14 personelle müdahale ederek, söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana geldi.