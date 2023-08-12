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Malatya'da art arda yaşanan depremler büyük paniğe neden oldu! O anlar kamerada

Yaşam Haberleri

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1 dakika arayla meydana gelen 4.8 ve 4.5'lik depremler vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Depreme bir AVM'de yakalanan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi peş peşe meydana gelen depremle 2 kez sallandı. Saat 16.39'da 4.8, saat 16.40'da ise 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremler de vatandaşlar büyük panik yaşadı. Depreme bir AVM'de yakalanan vatandaşların yaşadığı korku anbean kameralara yansıdı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Yaşam

Malatya Yaşam Güncel Haberler

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