Malatya'da art arda yaşanan depremler büyük paniğe neden oldu! O anlar kamerada
Yaşam Haberleri
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1 dakika arayla meydana gelen 4.8 ve 4.5'lik depremler vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Depreme bir AVM'de yakalanan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. O anlar anbean kameralara yansıdı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi peş peşe meydana gelen depremle 2 kez sallandı. Saat 16.39'da 4.8, saat 16.40'da ise 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremler de vatandaşlar büyük panik yaşadı. Depreme bir AVM'de yakalanan vatandaşların yaşadığı korku anbean kameralara yansıdı.
Ayrıntılar geliyor...