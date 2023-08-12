Malatya'da art arda yaşanan depremler büyük paniğe neden oldu! O anlar kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1 dakika arayla meydana gelen 4.8 ve 4.5'lik depremler vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Depreme bir AVM'de yakalanan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. O anlar anbean kameralara yansıdı.