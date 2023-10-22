Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Patlayıcı ve iş makineleri kullanılarak gerçekleştirilen yıkımlar, güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

- Ağır hasarlı 13 katlı bina saniyeler içerisinde yıkıldı

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binalar patlayıcı, diğer yapılar ise iş makineleri ile yıkılıyor. Patlayıcı ile haftada ortalama 4 bloğun yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kentte iş makineleri ile yıkımlar ise aralıksız devam ediyor.

Depremler sonrası 10 bine yakın ağır hasarlı yapının yıkım işlemlerinin tamamlandığı kentte yaklaşık 26 bin ağır hasarlı binanın yıkım işlemleri için ise gün sayılırken, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 13 katlı binanın yıkımı 140 kilogram patlayıcı kullanılarak kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Yıkım işlemleri öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, ağır hasarlı bina saniyeler içerisinde yıkıldı. Patlayıcı Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güler yıkım işlemlerine önümüzdeki Salı günü devam edileceğini belirtti.