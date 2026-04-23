Malatya'da 65 Çocuğa Ücretsiz Tıraş

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 15 gönüllü kuaför tarafından 65 çocuk ücretsiz tıraş edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya'da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Kutlamalar kapsamında Doğanşehir ilçesinde 3 yıldır geleneksel hale getirilen çocuklara ücretsiz saç tıraşı yapıldı. Gönüllü 15 erkek kuaförü, ilçede 23 Nisan kutlamaları kapsamında 65 çocuğun saçlarını kesti. İlçede kuaförlük yapan Ramiz Toplu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kırsal bölgelere giderek özellikle okullarda çocukları ücretsiz tıraş ederek hem onları mutlu ediyoruz hem de biz mutlu oluyoruz. 15 kişilik bir ekibimiz var ve onlarla çocukların istediği tıraşları yaparak mutluluklarına ortak oluyoruz" dedi. Doğanşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Oktay Demirci ise 3 yıldır geleneksel hale getirilen çocuklara tıraş etkinliği için emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı