Malatya-Adıyaman Karayolunda Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya-Adıyaman karayolunda bulunan Erkenek Tüneli çıkışında yaşanan trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada araç dere yatağına uçarken, sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya- Adıyaman karayolunda bulunan Erkenek Tüneli çıkışında yaşanan trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Malatya-Adıyaman Karayolu Erkenek Tüneli çıkışında yaşanan trafik kazasında Hasan Çiftçi yönetimindeki 44 ABT 101 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki dere yatağına uçtu.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahalelerde araç içinde bulunan sürücü Hasan Çiftçi ile eşi Zemzem Çiftçi ve çocukları Mehmet Eren ile Yağız Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazada yok olan ailenin Şanlıurfa'dan memleketleri Malatya'ya döndükleri öğrenilirken, olay yerinde nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerince güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA