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Asansörde mahsur kalan kişi, gördüğü yazıyla korkusunu unuttu

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İstanbul'da bir apartmanda, arızalanan asansörde mahsur kalan bir kişi, ekranda çıkan 'Aga ben iptal...' yazısını görünce şaşkına döndü. Bu ilginç anı kayda alan kişi, durumu sosyal medya üzerinden paylaştı. Olay, kısa sürede geniş kitleler tarafından paylaşılarak gündem oldu.

İstanbul'daki binanın apartmanında ilginç bir anyaşandı. Bozulan asansörde kalan bir kişi, ekranında çıkan yazıyı görünce hayrete düştü. Asansör ekranında kayan yazı halinde "Aga ben iptal…" yazdığı görülürken mahsur kalan kişi, o anları kayda kaldı. Asansör yazısını görenler, gülmekten kendinialamadı.

Asansörde mahsur kalan kişi, gördüğü yazıyla korkusunu unuttu
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Yaşam

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Yorumlar (6)

Sihirbazın Çırağı:

Bir devlet kendi yalanları ifşa oldukça dile getirilen gerçek hakikatler karşısında yenilgiyi kabul ettiği zaman iletişimi kısıtlar (insanları hapse ya da evlerine tıkar, iletişim olanaklarını engeller, tek yönlü kitle iletişimini kontrolüne alır, eğitim kurumlarına dışarıdan gelebilecek deney ve gözlem imkanlarının yerine sözlü anlatımlar ve grafik animasyonlar doldurarak öğrencilere büyü yapar) bir devletin sonu geldiği zaman o ülkede ne internet çalışır ne de cep telefonuyla görüşülebilir.

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MGk:

Senaryo güzel ama 2. bölüm de final yapar :)

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Mehmet hakan Çelik:

Yapay zeka espiri yapıyor :) 11 yaşında

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