Asansörde mahsur kalan kişi, gördüğü yazıyla korkusunu unuttu
İstanbul'da bir apartmanda, arızalanan asansörde mahsur kalan bir kişi, ekranda çıkan 'Aga ben iptal...' yazısını görünce şaşkına döndü. Bu ilginç anı kayda alan kişi, durumu sosyal medya üzerinden paylaştı. Olay, kısa sürede geniş kitleler tarafından paylaşılarak gündem oldu.
İstanbul'daki binanın apartmanında ilginç bir anyaşandı. Bozulan asansörde kalan bir kişi, ekranında çıkan yazıyı görünce hayrete düştü. Asansör ekranında kayan yazı halinde "Aga ben iptal…" yazdığı görülürken mahsur kalan kişi, o anları kayda kaldı. Asansör yazısını görenler, gülmekten kendinialamadı.