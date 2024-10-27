Asansörde mahsur kalan kişi, gördüğü yazıyla korkusunu unuttu

İstanbul'daki binanın apartmanında ilginç bir anyaşandı. Bozulan asansörde kalan bir kişi, ekranında çıkan yazıyı görünce hayrete düştü. Asansör ekranında kayan yazı halinde "Aga ben iptal…" yazdığı görülürken mahsur kalan kişi, o anları kayda kaldı. Asansör yazısını görenler, gülmekten kendinialamadı.