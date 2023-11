Maden Mühendisi Göçükte Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir bakır madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendisi Zekayi Can Çalık'ın son paylaşımı 'Aşk' oldu. Çalık'ın 5 aylık evli olduğu öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI 'AŞK'

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden mühendisi Giresun nüfusuna kayıtlı Zekayi Can Çalık'ın (32), 5 aylık evli olduğu öğrenildi. Çalık'ın ölmeden 3 gün önce, sosyal medya hesabından hemşire eşi Hümay Çalık ile düğün fotoğraflarını, 'Aşk' notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Zekayi Can Çalık, yarın Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN,