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Maden Mühendisi Göçükte Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir bakır madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendisi Zekayi Can Çalık'ın son paylaşımı 'Aşk' oldu. Çalık'ın 5 aylık evli olduğu öğrenildi.