Haberler

Likya Yolu'nda Avustralyalı Turistin Cansız Bedeni Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Likya Yolu'nda bir Avustralyalı turistin cansız bedeni 40 metrelik uçurumda bulundu. 70 yaşındaki Irene Claire Dunn'un cesedine ulaşmak için arama kurtarma ekipleri 3 saatlik bir çalışma gerçekleştirdi.

1) LİKYA YOLU'NDA AVUSTRALYALI TURİSTİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde Likya Yolu'nda 40 metrelik uçurumda Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn'ın (70) cansız bedeni bulundu. Likya Yolu Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde yürüyüş yapanlar, dün saat 15.30 sıralarında, sahilde kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekipler, sarp ve kayalık arazide 3 saatlik çalışmayla Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn'a ait olduğu belirlenen cesede ulaştı. 40 metrelik uçuruma yuvarlandığı sanılan Dunn'un cesedi, makara sistemi kurulup, halatla yukarı çekildi. Ceset, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip kafasına sıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.