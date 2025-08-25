Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Leman Sam, Yalova Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konser sırasında yalnızca şarkılarıyla değil, mekanın temizliğine dair sözleriyle de gündem oldu. Mekandaki düzeni ve tuvaletlerin hijyenini eleştiren Sam, 'Burası belediyenin kültür merkezi herhalde ama ben asla önermem. Umarım kimsenin tuvalet ihtiyacı olmaz. Hayatımda böyle bir şey görmedim' diyerek tepkisini dile getirdi

Özgün müziğin unutulmaz seslerinden Leman Sam, önceki gün Yalova Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Yoğun ilgi gören konsere, Sam'in sanatseverlere seslenişi kadar mekânın hijyen koşullarına yönelik sert tepkisi damga vurdu.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Konser esnasında seyircilerin dikkatini, amfi içerisindeki temizlik sorunlarına çeken Sam, özellikle tuvaletlerin hijyenine değindi. Tecrübeli sanatçı, "Burası mutlaka belediyenin kültür merkezi herhalde. Ben hiç tavsiye etmem, umarım çişiniz gelmez, tuvalete gitmezsiniz. Hayatımda böyle bir şey görmedim" ifadeleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

DİNLEYİCİLER DESTEK VERDİ

Sanatçının sözleri, izleyicilerden alkışlı destek gördü. Pek çok kişi, konser alanlarının yalnızca müzikle değil, aynı zamanda temizliğiyle de keyifli bir deneyim sunması gerektiğini belirtti. Sam'in tepkisi, sanatçıların sahne dışında da toplumsal sorunlara duyarlılık göstermesine bir örnek olarak yorumlandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı

18 maddelik liste infial yarattı, Valilik o lise için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.