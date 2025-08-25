Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Özgün müziğin unutulmaz seslerinden Leman Sam, önceki gün Yalova Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Yoğun ilgi gören konsere, Sam'in sanatseverlere seslenişi kadar mekânın hijyen koşullarına yönelik sert tepkisi damga vurdu.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Konser esnasında seyircilerin dikkatini, amfi içerisindeki temizlik sorunlarına çeken Sam, özellikle tuvaletlerin hijyenine değindi. Tecrübeli sanatçı, "Burası mutlaka belediyenin kültür merkezi herhalde. Ben hiç tavsiye etmem, umarım çişiniz gelmez, tuvalete gitmezsiniz. Hayatımda böyle bir şey görmedim" ifadeleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

DİNLEYİCİLER DESTEK VERDİ

Sanatçının sözleri, izleyicilerden alkışlı destek gördü. Pek çok kişi, konser alanlarının yalnızca müzikle değil, aynı zamanda temizliğiyle de keyifli bir deneyim sunması gerektiğini belirtti. Sam'in tepkisi, sanatçıların sahne dışında da toplumsal sorunlara duyarlılık göstermesine bir örnek olarak yorumlandı.