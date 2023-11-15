Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

KUZEY Marmara Otoyolu Riva mevkiinde TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Bayrak'ın kullandığı 41 E 9891 plakalı TIR sağ şeritte seyir halindeyken aniden sağ şeride geçmeye çalışan 34 TJ 3254 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bir süre otomobili sürükleyen TIR, bariyerleri aşarak orta refüjde durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralı olarak kurtarırken Özbekistan uyruklu Davlydova Ranokhon (60)'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada TIR şoförü Emre Bayrak da yaralı olarak kurtuldu. Yaralılara ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatın kaybeden Ranokhon'un cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.